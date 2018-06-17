"Фрукты надо выбирать по запаху". Ученый о том, чем обрабатывают плоды и можно ли после их есть

Порой плоды обрабатывают химическими веществами, чтобы хранились дольше. Посмотришь на виноград или яблоки, и действительно: то плоды наощупь липкие, то неестественно блестят. Подогревает беспокойство и тот факт, что в продаже и специальные моющие средства появились — они призваны очищать поверхность плода от вредных веществ. О «химии» на поверхности фруктов GO.TUT.BY рассказал заместитель директора по научной работе Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Анатолий Криворот.



Анатолий Криворот, кандидат сельскохозяйственных наук. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

Все ли фрукты обрабатывают «химией»?

— Нет. Такой риск мы имеем, когда покупаем привозные плоды. Чем дальше от нас страна, где фрукт вырос, тем, вероятно, больше обработок он прошел. Ведь плоды должны быть гарантировано защищены: от усыхания и увядания, от грибковых заболеваний, от повреждения насекомыми. Производитель вооружается всеми возможными способами, чтобы максимально сохранить товарный вид плода.

— А белорусские яблоки обрабатываются химическими веществами?

— На 99,9% уверен: нет, не обрабатываются. По простой причине — у нашего производителя на внедрение таких технологий не хватает средств. Наши яблоки распродаются до Нового года. До весенних продаж, как правило, доживают те, которые хранятся в современных холодильниках с регулируемой газовой средой (их у нас немного).

Регулируемая газовая среда — это те же газы, что и в обычном атмосферном воздухе. Но их концентрация позволяет уменьшить процессы окисления во фруктах: азота и углекислого газа там больше, а кислорода меньше.

Чем обрабатывают апельсины, сухофрукты и виноград и как купить безопасное

— Если фрукт моют перед употреблением, вред от защитной химии весьма условный?

— Не всегда. Например, одно из наиболее опасных веществ — дифемил (входит в категорию пищевых добавок под индексом Е-230, запрещен во многих странах); подавляет действие всех видов грибков, но его трудно смыть с поверхности плода даже горячей водой с мылом. Доказано, что дифемил способен проникать внутрь фрукта и сохраняться там. Очень часто им обрабатывают цитрусовые.



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Тогда внешний вид плодов не меняется, но они становятся липкими на ощупь. Безусловно, у цитрусовых плотная кожура, а прежде чем есть апельсин, его чистят. Так что риск вредного воздействия уменьшается. Но не исключается! Все ли из нас после того, как почистят апельсин, моют руки с мылом?

А если дифемилом обработано яблоко, оно может оказаться насквозь пропитано этим веществом. И, по большому счету, вы едите противогрибковое средство вместе с фруктом.

Относительно опасна обработка оксидом серы.

Это мощный аллерген; при связывании с другими элементами он образует сульфиды, а те вызывают реакцию гиперчувствительности вплоть до приступов астмы. Кроме того, оксид серы способен разрушать витамин В1. Но если окуривается пустое плодохранилище для дезинфекции, со строгим соблюдением концентрации, а затем тщательно проветривается, вредное воздействие на плоды практически исключено.

Если обработать сам плод, он будет иметь серный запах. Надежнее очистить его от кожуры — если это возможно.

Оксидом серы обрабатывают и сухофрукты. Они тогда имеют глянцевый, очень презентабельный вид и долго хранятся. Только их надо промывать в проточной воде, а затем обязательно замачивать на час-два в воде комнатной температуры.



Фото: Игорь Матвеев

Сливы и виноград могут быть обработаны газообразным хлором. Его можно узнать по характерному «больничному» запаху и беловатому налету в области плодоножки. Такие плоды надо тщательно и долго мыть в проточной воде, желательно каждую ягодку. Если и после промывания остаются белесые разводы, значит, соли использованных веществ успели проникнуть глубоко внутрь плода. Лучше вовсе не есть.

Привозные ягоды — малина, клубника и черешня — тоже могут быть окурены хлором и другими противогрибковыми средствами. У малины распознать химический способ обработки по внешнему виду сложно: сизый налет, который часто ошибочно принимают за признак хлора, совершенно естественный для этой ягоды. А вот запах — верный ваш ориентир.

— А как насчет обработки воском? Воск ведь не пахнет, как его определить?

— По сравнению с противогрибковыми средствами, воскование не представляет большой проблемы в плане безопасности. Но имеет значение, какой именно воск используется и не применяли ли в дополнение к нему что-то еще. Полностью натуральный пчелиный или пальмовый воск абсолютно безвреден, но он дорогой. Чаще используется воск искусственный, который производят из отходов переработки нефти. В мякоть вещество не проникает, но, чтобы убрать его с поверхности плода, нужно мыть фрукт горячей водой, а затем хорошо протереть полотенцем.



Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер

Здесь есть один нюанс. Некоторые фрукты сами продуцируют собственный природный воск. Таким свойством обладают некоторые сорта яблок, выращенные в северных и умеренных широтах, в том числе и белорусские. А у южных яблок поверхность шероховатая. Поэтому если вы видите на прилавке яблоко из Италии с характерным «мастичным» покрытием, оно обработано воском. А вот если так же выглядит польское, оно может быть ничем не обработано.

Почему яблокам дозревать можно, а бананам нет

— Неужели наука не смогла найти нетоксичные и эффективные вещества, чтобы обрабатывать ягоды и фрукты?

— Они есть. Например, 1-метилциклопропен. Это вещество синтезированное, но на химический состав плода не влияет, только управляет его «физиологией». Применяют его для фруктов и овощей, которые дозревают после сбора: яблок, слив, томатов, дынь, персиков, абрикосов — благодаря вырабатываемому ими этилену. Именно этилен «запускает» все процессы дозревания после того, как плод снимут с ветки. А 1-метилциклопропен позволяет «выключить» этот механизм на время транспортировки и хранения. Плоды как будто спят. Когда приходит время продавать продукцию, фрукты вынимают из камер и процесс дозревания возобновляется, при этом самого вещества в плодах не остается. Наш институт в процессе испытаний подтвердил безопасность этого вещества.

Есть американский и российский аналог такой технологии. Российская — единственная технология, продляющая сроки хранения, которая разрешена в нашей стране. К сожалению, наши производители ее слабо используют по экономическим причинам.

— Зеленые привозные бананы тоже дозревают благодаря 1-метилциклопропену и равноценны созревшим?

— Нет, это две противоположные технологии. Бананы сами не вырабатывают этилен. Их снимают недозревшими, когда они не успели набрать витаминов, полезных сахаров и минералов, и эти процессы у них прекращаются. Дозревание в искусственных условиях позволяет достигнуть «созревшего» внешнего вида, но внутри не будет такого количества витаминов и других питательных веществ, как у зрелого плода. Поэтому зачастую мы и покупаем желтые бананы, а на вкус они оказываются — мыло мылом.



Фото: pixabay.com. Фото носит иллюстративный характер

Для сравнения, яблоки поздних сортов, у которых вырабатывается собственный природный этилен, дозревают не только без потери питательной ценности, но со временем становятся вкуснее.

«Очень крупный фрукт уступает в полезности плоду среднего размера»

— Простому человеку сложно разобраться во всех этих хитросплетениях. Максимум, что он может: спросить продавца, как хранились фрукты.

— А тот и не будет этого знать! Проверить, как хранились плоды и чем были обработаны перед транспортировкой, сложно — информация обо всех технологиях хранения обычно в сопроводительных документах не указывается.

Простому потребителю надо придерживаться простых правил. Первое: если внешне фрукты выглядят подозрительно: липкие, покрыты налетом, — то надежнее отказаться от покупки. Если уже купили, то срежьте кожуру. Второе: тщательно мойте фрукты.

Кстати, не гонитесь за крупными плодами: в больших по размеру меньше витаминов и других питательных веществ на единицу объема. Проще говоря, приобретая большие плоды, мы платим за воду. Лучшие яблоки — не больше восьми см в диаметре.

Ну и самое главное, третье — отдавайте предпочтение сезонной продукции отечественного производства или фруктам, привезенным из стран-соседей. А еще лучше — сами выращивайте на приусадебных участках.

— А как же специальные средства для мытья фруктов и овощей? Не помогут удалить все сомнительные вещества?

— Не всегда. Дело в том, что такие средства производят на основе спиртов или щелочей, и это тоже химическое средство. Искусственный воск, например, оно успешно поможет снять. А если щелочью по натуральному воску — какой в этом смысл? Еще неизвестно, что вреднее.

— Сами вы импортные фрукты покупаете?

— Из тех, что растут в Беларуси, — очень редко, только когда наших нет. Ем то, что сам на даче выращиваю. Вот сейчас передо мной садоводческая дилемма: обрабатывать яблони химикатами против тли, которая от жаркой и сухой погоды в этом году очень активна, или дождаться санитарной обрезки ветвей.