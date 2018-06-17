Минчанин приложил к валидатору в метро проездной, но 65 копеек списалось с банковской карты

Пару дней назад на всех станциях минского метро в тестовом режиме заработали турникеты с бесконтактной оплатой банковскими карточками. Некоторые минчане уже успели ощутить не только плюсы работы этого новшества, но и минусы. «Приложил к валидатору кошелек с проездным, а 65 копеек списалось с банковской карты», — рассказывает минчанин Павел. Сотрудники Минского метрополитена рассказали, как избежать таких ситуаций.





— У меня в кошельке лежит несколько банковских карт и проездной на общественный транспорт. Утром я зашел в метро, сделал все как всегда — приложил к валидатору кошелек, загорелась зеленая стрелка и я прошел. Но потом я увидел, что мне пришло смс о том, что с одной из банковских карт списалось 65 копеек за проезд в метро. Проездной у меня на месяц, безлимитный, покупал вчера, так что с ним все в порядке. Списалась ли с него поездка, узнать я не могу. Теперь оплату картой и проездным на турникетах принимает одно устройство. Выходит, проездной придется все время доставать из кошелька?





В пресс-службе Минского метрополитена пояснили, что по правилам действительно нужно прикладывать не кошелек, а только карту — проездной либо банковскую. Тогда оплата будет списываться откуда нужно.

— Для оплаты проезда в минском метро бесконтактным способом к валидатору нужно прикладывать только один из платежных документов, — говорит пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. — Это может быть проездной или банковская карта. Это прописано в правилах прохода через турникеты. С ними можно ознакомиться на информационных стендах в вестибюлях станций метро. Плюс они есть на колоннах возле турникетов. Также эта информация размещена на сайте метрополитена .

Также специалисты метрополитена заверили, что если в кошельке лежит несколько банковских карт или банковская карта и карта-проездной, деньги спишутся только с одной из них.

— Технически оплата за проезд может списаться либо с проездного, либо с платежной карты. Когда загорелась зеленая стрелка на турникете, можно проходить, значит сработала какая-то одна карта. Если в кошельке несколько, то это буде та, которая лежит сверху, — пояснили работники метрополитена.