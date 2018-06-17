﻿ Минчанин приложил к валидатору в метро проездной, но 65 копеек списалось с банковской карты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин приложил к валидатору в метро проездной, но 65 копеек списалось с банковской карты

18.06.2018 12:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пару дней назад на всех станциях минского метро в тестовом режиме заработали турникеты с бесконтактной оплатой банковскими карточками. Некоторые минчане уже успели ощутить не только плюсы работы этого новшества, но и минусы. «Приложил к валидатору кошелек с проездным, а 65 копеек списалось с банковской карты», — рассказывает минчанин Павел. Сотрудники Минского метрополитена рассказали, как избежать таких ситуаций.


— У меня в кошельке лежит несколько банковских карт и проездной на общественный транспорт. Утром я зашел в метро, сделал все как всегда — приложил к валидатору кошелек, загорелась зеленая стрелка и я прошел. Но потом я увидел, что мне пришло смс о том, что с одной из банковских карт списалось 65 копеек за проезд в метро. Проездной у меня на месяц, безлимитный, покупал вчера, так что с ним все в порядке. Списалась ли с него поездка, узнать я не могу. Теперь оплату картой и проездным на турникетах принимает одно устройство. Выходит, проездной придется все время доставать из кошелька?


В пресс-службе Минского метрополитена пояснили, что по правилам действительно нужно прикладывать не кошелек, а только карту — проездной либо банковскую. Тогда оплата будет списываться откуда нужно.

— Для оплаты проезда в минском метро бесконтактным способом к валидатору нужно прикладывать только один из платежных документов, — говорит пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. — Это может быть проездной или банковская карта. Это прописано в правилах прохода через турникеты. С ними можно ознакомиться на информационных стендах в вестибюлях станций метро. Плюс они есть на колоннах возле турникетов. Также эта информация размещена на сайте метрополитена.

Также специалисты метрополитена заверили, что если в кошельке лежит несколько банковских карт или банковская карта и карта-проездной, деньги спишутся только с одной из них.

— Технически оплата за проезд может списаться либо с проездного, либо с платежной карты. Когда загорелась зеленая стрелка на турникете, можно проходить, значит сработала какая-то одна карта. Если в кошельке несколько, то это буде та, которая лежит сверху, — пояснили работники метрополитена.

Читайте также
«Что за таможенные формальности?» Какой тариф взимает «Белпочта» за превышение лимита на посылки
«Мой экономный отдых». Расскажите отпускной лайфхак и выиграйте ценный приз
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский метрополитен объяснил, как правильно проходить через турникет, чтобы такого не случалось.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Черепаха с лёгкостью перелезает через метровый забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика