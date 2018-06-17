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Почему быть болельщиком полезно для здоровья

18.06.2018 12:57 — Разное | Tut.by  
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Быть спортивным болельщиком — это хорошо или плохо для здоровья? С одной стороны, исследования говорят о том, что во время игры у зрителей поднимается давление — а если любимая команда не побеждает, падает уровень тестостерона. С другой стороны, быть болельщиком полезно для психики. The Huffington Post пообщалась со спортивными психологами и выяснила: у фанатов выше уровень базового благополучия, они реже страдают от одиночества и испытывают чувство отчужденности.

Когда вы болельщик, у вас есть сообщество


Фото: Reuters

— Психологам давно известно, что чувство принадлежности к сообществу важно для благополучия человека, — объяснял спортивный психолог Даниэль Ванн

Даниэль Ванн — автор книги «Спортивные болельщики: психология и влияние на зрителей». Он уверяет, что позитивный эффект сообщества работает даже в ситуации, когда ваша любимая команда постоянно проигрывает.

Например, вы делаете что-то очень простое — надеваете кепку с символикой любимой команды — и это уже влияет на чувство включенности. Случайный прохожий может дать вам пять или заговорить с вами.

— Покажется, что этот человек — ваш друг, хотя вы не знаете его имени, не видели раньше и вряд ли встретите еще, — объясняет Ванн. — То, что вы ощущаете, — связь с окружающим миром.

Болельщики реже чувствуют себя одинокими

Конечно, если вы смотрите игру в компании, то не будете ощущать одиночество хотя бы на время матча. Но исследования Дэниэля Ванна показали: даже самостоятельный просмотр мачта (с мыслью о том, что где-то есть еще зрители этого спортивного события) уже влияет на вас положительно.

Быть болельщиком значит находить общий язык


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Профессор Ноттингемского университета Алан Прингл отмечал, что спорт может связывать людей разных поколений. Например, дедушкам не интересны компьютерные игры, а их внукам — воспоминания прошлого. Но футбол может объединять и тех, и других: давать общий опыт и переживания.

Болельщикам можно выражать эмоции

Прингл также обращал внимание, что во многих странах среди мужчин принято подавлять эмоции. В то же время спорт дает безопасное пространство, чтобы плакать, смеяться или демонстрировать привязанность.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Профессор описывал опыт болельщика, которому матчи с участием местных команд помогали справляться со стрессом: «Я ходил на футбол, когда был ребенком, когда женился, когда развелся, когда снова женился — и развелся. Футбол — единственная постоянная вещь в моей жизни».

Спорт дает ощущение успеха


Фото: Reuters

Наконец, будучи любителем спорта, вы получаете редкое переживание: чувство успеха и победы. Психолог Рональд Левант обращал внимание на города, где больницы помогают организовывать футбольные матчи для молодых людей — так что фанатство может быть даже профилактикой депрессий и других заболеваний, связанных с хроническим стрессом.

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Теги: Гомель
 
 
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У фанатов выше уровень базового благополучия, они реже страдают от одиночества и испытывают чувство отчужденности.
 
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