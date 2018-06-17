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Почему быть болельщиком полезно для здоровья
Быть спортивным болельщиком — это хорошо или плохо для здоровья? С одной стороны, исследования говорят о том, что во время игры у зрителей
Когда вы болельщик, у вас есть сообщество
— Психологам давно известно, что чувство принадлежности к сообществу важно для благополучия человека, — объяснял спортивный психолог Даниэль Ванн.
Даниэль Ванн — автор книги «Спортивные болельщики: психология и влияние на зрителей». Он уверяет, что позитивный эффект сообщества работает даже в ситуации, когда ваша любимая команда постоянно проигрывает.
Например, вы делаете что-то очень простое — надеваете кепку с символикой любимой команды — и это уже влияет на чувство включенности. Случайный прохожий может дать вам пять или заговорить с вами.
— Покажется, что этот человек — ваш друг, хотя вы не знаете его имени, не видели раньше и вряд ли встретите еще, — объясняет Ванн. — То, что вы ощущаете, — связь с окружающим миром.
Болельщики реже чувствуют себя одинокими
Конечно, если вы смотрите игру в компании, то не будете ощущать одиночество хотя бы на время матча. Но исследования Дэниэля Ванна показали: даже самостоятельный просмотр мачта (с мыслью о том, что где-то есть еще зрители этого спортивного события) уже влияет на вас положительно.
Быть болельщиком значит находить общий язык
Профессор Ноттингемского университета Алан Прингл
Болельщикам можно выражать эмоции
Прингл также обращал внимание, что во многих странах среди мужчин принято подавлять эмоции. В то же время спорт дает безопасное пространство, чтобы плакать, смеяться или демонстрировать привязанность.
Профессор описывал опыт болельщика, которому матчи с участием местных команд помогали справляться со стрессом: «Я ходил на футбол, когда был ребенком, когда женился, когда развелся, когда снова женился — и развелся. Футбол — единственная постоянная вещь в моей жизни».
Спорт дает ощущение успеха
Наконец, будучи любителем спорта, вы получаете редкое переживание: чувство успеха и победы. Психолог Рональд Левант
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У фанатов выше уровень базового благополучия, они реже страдают от одиночества и испытывают чувство отчужденности.
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