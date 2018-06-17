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В июне уже два клуба российской футбольной премьер-лиги минувшего сезона прекратили существование

18.06.2018 12:56 — Разное | Tut.by  
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Сегодня стало известно о том, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. Руководство клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».


Фото: fc-amkar.org

13 июня из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19 Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у пермского клуба, беспрерывно игравшего в сильнейшем дивизионе с 2004 года.

В минувшем сезоне «Амкар» занял 13-е место в премьер-лиге, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил «Тамбов» (3:0). Судя по всему, теперь место уральцев в высшем дивизионе займет махачкалинский «Анжи», который под руководством белорусского специалиста Вадима Скрипченко не смог в переходных матчах победить красноярский «Енисей» (4:6).

— Будет ли «Амкар» заявляться в ПФЛ? — вопрос владельцу пермского клуба Геннадию Шилову.

— Нет, не будет. Финансирования нет.

— То есть клуб прекращает свое существование?

— Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?

— Есть ли спрос на футболистов «Амкара»?

— Да, на игроков спрос есть.

В минувшем сезоне за «Амкар» выступали два футболиста сборной Беларуси — защитник Михаил Сиваков и полузащитник Сергей Баланович, гол которого в серии за выживание помог пермякам сохранить прописку в элите.


Сергей Баланович. Фото: fc-amkar.org

Несморя на прекращение деятельности клуба, центр подготовки молодых футболистов «Амкар», в котором тренируются более 700 юных пермяков, продолжит свою деятельность, отмечает пресс-служба уральского клуба. С правительством Пермского края достигнута принципиальная договоренность о сохранении центра.

ЦПМФ будет переведен в ведение Краевого учреждения по подготовке молодых футболистов. Тренеры и воспитанники будут обеспечены всем необходимым для тренировочного процесса за счет бюджета Пермского края.

9 июня было объявлено о том, что из-за отсутствия финансирования закрылся клуб «Тосно» из Ленинградской области, который в чемпионате-2017/18 также выступал в премьер-лиге и сенсационно выиграл Кубок России. Правда, по итогам чемпионата клуб утратил прописку в элите, заняв 15-е место из 16-ти. За эту команду играл белорусский полузащитник Александр Карницкий.

 
 
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Сегодня стало известно о том, что еще один футбольный клуб из российской премьер-лиги минувшего сезона прекращает существование.
 
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