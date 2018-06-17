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​Приговор по резонансному делу о торговле наркотиками вынес суд в Гродно

18.06.2018 13:19 — Разное | ОНТ  
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22 года тюрьмы на двоих. В Гродно вынесли приговор по резонансному делу о торговле наркотиками. В деле фигурируют адреса 340 тайников с дозами.

Двое молодых людей таким способом зарабатывали в течении полугода. Получали от зарубежного поставщика крупные партии психотропов (дешёвых, но очень мощных), фасовали и продавали. За это время заработали более пяти тысяч рублей, и это только то, что удалось доказать. Задержали одного из обвиняемых с поличным, причём в наркотическом опьянении. В его мобильном телефоне нашли адреса тайников, номера электронных кошельков и переписку с поставщиками.

Дмитрий Лавриненко, помощник прокурора г.Гродно: «Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 10 лет соответственно с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в условиях колонии усиленного режима. Прокуратура удовлетворена решением суда».

Один из обвиняемых вину свою признал частично, второй полностью отрицает причастность к делу. Подсудимые намерены обжаловать приговор.

 
Теги: Гродно
 
 
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