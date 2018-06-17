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Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим нуждающимся работникам

18.06.2018 — Разное | Герой працы  
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Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим нуждающимся работникамГосорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим нуждающимся работникам

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ упрощает порядок продажи невостребованного в течение шести и более месяцев государственного жилья в сельской местности.

Указ предоставляет право госорганам и подчиненным им республиканским юридическим лицам принимать решения о продаже таких жилых помещений гражданам, состоящим в этих организациях на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очереди. Жилье будет отчуждаться по его оценочной, но не выше рыночной стоимости.

При отсутствии работников, состоящих на учете, либо их отказе от приобретения допускается продажа этого жилья на аукционе. Его начальная цена будет определяться исходя из рыночной, но не ниже оценочной стоимости, пониженной на 15%. При проведении повторных аукционов может применяться понижающий шаг в 5%.

Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим нуждающимся работникамУпрощение продажи невостребованного жилья позволит получить допдоходы для развития села - Игорь Жук

Игорь Жук отметил, что указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом" предоставляет госорганам и подчиненным им республиканским юрлицам право принимать решения о продаже невостребованного жилья своим работникам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Оплатить приобретенное государственное жилье, в том числе на аукционе, будет возможно в рассрочку до трех лет.

При этом продажа жилых помещений в сельской местности разрешается без наличия на них правоустанавливающих документов.

Местным Советам депутатов поручено определить аналогичные указу порядок и условия продажи невостребованных жилых помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим нуждающимся работникам 14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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