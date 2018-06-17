Можно ли тормозить двигателем на машинах с автоматом?

Механическая коробка на автомобилях уходит в прошлое. На смену им идут автоматические трансмиссии. Можно ли с ними ездить так же, как прежде, помогает разобраться эксперт и раллийный пилот Дмитрий Соколов.

Бережем колодки

Торможение двигателем было распространено в прошлом веке, когда водители берегли колодки и старались пореже их задействовать. Стиль вождения с включенной передачей был необходим и в горных районах, где часты уклоны и резкие повороты. Если минут двадцать под уклон сдерживать машину только педалью тормоза, то колодки быстро перегревались и истирались. Поэтому и приходилось ездить на пониженной передаче под сброс газа.

Торможение двигателем оказалось настолько удобным и эффективным, что его использовали и в спортивном вождении.

В конце прошлого века раллийные машины еще не имели столь же совершенных многосуппортовых керамических тормозов, как сейчас, поэтому после нескольких хороших поворотов колодки перегревались и «плыли». Автомобиль переставал эффективно замедляться и рисковал к концу скоростного спецучастка потерять управляемость.

Сейчас техника заметно шагнула вперед. Однако торможение двигателем не потеряло актуальности. С его помощью можно так же продлить жизнь колодкам и дискам. Но повсеместное использование автоматических трансмиссий вынуждает делать поправки в процессе их использования.

Бережливая гидромуфта

Конструкция автомата сложна и в силу особенностей проигрывает по долговечности простой ручной коробке. В нем есть планетарные ряды, масляный насос, фрикционные системы переключения ступеней, а связь с двигателем осуществляется через так называемый гидротрансформатор. Однако тормозить автоматом тоже можно, хотя и не настолько эффективно.

Гидротрансформатор похож на бублик с двумя турбинами внутри, закрытыми в резервуаре с маслом. Прямой механической связи эти «вентиляторы» не имеют, но если вращать одно колесо с лопатками, то оно погонит масло по кругу, которое в свою очередь раскрутит и другое колесо. За счет этого и осуществляется передача момента.

При разгоне гидромуфта блокируется, валы синхронизируют вращение и передают тягу напрямую. Однако при торможении мотором блокировка выключается примерно на 50-60 км/ч и активируется масляный депмфер, который и сглаживает нагрузки. Тем самым, сколько бы ни была высока нагрузка на коробку, гидромуфта «съедает» ее и бережет нежный автомат от повреждений. Гидротрансформатор допускает разное вращение входного и выходного вала без вреда для себя.

Однако в силу этого сглаживания замедление машины происходит заметно медленнее, чем у автомобилей с механикой.



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Собственные мозги

Кроме того, не всякий автомат имеет возможность принудительного переключения передач. На старых коробках невозможно принудительно сбросить ступень.

В современных коробках ручное переключение предусмотрено, но ступени имеют слишком «длинные» передаточные числа, что плохо отражается на замедлении.

К примеру, первая передача заметно отличается от аналогичной на механической коробке. Она может работать до скорости 30-40 км/ч отчего не замедляет автомобиль на склонах ниже этого предела.

Да и сам автомат живет своей жизнью. Если скорость избыточна, то электроника просто не позволит принудительно включить первую передачу.

Поэтому процесс торможения двигателем на автомобилях с автоматической гидромеханической коробкой похож на езду с полувыжатым сцеплением. Вроде передача включена, мотор жужжит, а замедление развивается недостаточно эффективно. Автомобиль быстрее и быстрее катится вниз. Приходится помогать педалью тормоза.

В общем, АКПП умеет тормозить мотором, и имеет мозги, чтобы защитить себя от поломок. Кроме того, нагрузки, поступающие через колеса в трансмиссию, съедаются гидромуфтой. Поэтому повредить узел ездой под уклон невозможно. Но устроен гидроавтомат таким образом, что им просто не нравится тормозить. Гораздо эффективнее потратиться на новые колодки с дисками.