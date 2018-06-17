|
Более 45 тысяч абитуриентов проходят тест по математике
Вступительные испытания по математике проводятся сегодня в Беларуси. Тест по этому предмету сдают более 45 тысяч абитуриентов. На решение заданий выделено три часа. Результаты комиссия обработает в течение двух недель. Поступить не смогут те, кто по профильному предмету, к которым относится математика, наберет меньше 20 баллов.
Георгий Вершина, председатель организационной комиссии БНТУ по подготовке и проведению централизованного тестирования: «Сегодня это конечно ответственный момент, как для студентов так и для нас. На первый профильный предмет, в этом году планка немного повышена. Чтобы студенты его сдали необходимо набрать 20 баллов, зато физика, если это второй профильный предмет понижена, 10 баллов».
Всего в этом году тесты сдают более 82 тысяч выпускников. За кампанией следят около 160 контролёров. Для тех, кто не попал на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На решение заданий выделено три часа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)