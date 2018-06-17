​Более 45 тысяч абитуриентов проходят тест по математике

Вступительные испытания по математике проводятся сегодня в Беларуси. Тест по этому предмету сдают более 45 тысяч абитуриентов. На решение заданий выделено три часа. Результаты комиссия обработает в течение двух недель. Поступить не смогут те, кто по профильному предмету, к которым относится математика, наберет меньше 20 баллов.

Георгий Вершина, председатель организационной комиссии БНТУ по подготовке и проведению централизованного тестирования: «Сегодня это конечно ответственный момент, как для студентов так и для нас. На первый профильный предмет, в этом году планка немного повышена. Чтобы студенты его сдали необходимо набрать 20 баллов, зато физика, если это второй профильный предмет понижена, 10 баллов».

Всего в этом году тесты сдают более 82 тысяч выпускников. За кампанией следят около 160 контролёров. Для тех, кто не попал на экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни.