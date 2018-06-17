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Раскрыты серые схемы ресторанного бизнеса в Минске

18.06.2018 13:18 — Разное | БДГ  
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Закупки рыбы и морепродуктов осуществлялись по серым схемам 60-ю субъектами хозяйствования в Минске.

Об этом сообщается на сайте Госконтроля.

Там отмечено, что ситуация выяснилась в результате мониторинга закупок рыбы, проведенного финансовой милицией в крупных ресторанах и кафе Минска.

По итогам проверки составлено 29 протоколов за крупные нарушения, а общая сумма штрафов составила свыше 500 тысяч рублей.

По информации Госконтроля, решение о проверках было принято после задержания директора сети магазинов рыбной продукции, поставлявшейся заведениям общепита.

Фигурант продавал деликатесы магазинам и ресторанам за наличный расчет, скрывал объемы выручки и уклонялся от налогов.

 
Теги: Минск
 
 
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Закупки рыбы и морепродуктов осуществлялись по серым схемам 60-ю субъектами хозяйствования в Минске. Об этом сообщается на сайте Госконтроля.
 
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