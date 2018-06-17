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Xiaomi выпустила яркий маршрутизатор за 15 долларов

18.06.2018 13:12 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi вслед за Mi WiFi Router 4 выпустила более доступную версию Mi WiFi Router 4Q в необычном для маршрутизаторов компании голубом цвете, пишет gagadget.


Роутер с тремя антеннами (5 дБи) работает в диапазоне 2,4 ГГц (802.11b/g/n), благодаря технологии MIMO 3×3 скорость передачи данных достигает 450 Мбит/с.

Как и у старшей модели, на верхней панели есть кнопка MiNET для подключения устройств «умного» дома в одно касание.


Имеются два LAN-порта и один WAN, все на 100 Мбит/с. USB-разъема нет. Для настройки маршрутизатора используется мобильное приложение.

В Китае Xiaomi Mi WiFi Router 4Q можно заказать всего за 99 юаней (примерно 15 долларов по текущему курсу).

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят популярные модели Wi-Fi-роутеров:

 
 
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У него есть кнопка MiNET для подключения устройств "умного" дома.
 
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