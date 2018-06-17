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Салон проката выдал минчанке сломанную инвалидную коляску и требовал оплатить 70% от стоимости
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И пока прокат инвалидных колясок в рамках системы соцобеспечения только планируется, процветают в республике арендаторы частные. Но не всегда честные.
Март этого года, в доме минчанки Тамары Ивановны Васюкевич, раздаётся тревожный звонок. Взволнованный голос на том конце провода сообщает – сын женщины, Иван, находясь на службе, упал с высоты 6 метров и
Тамара Васюкевич, минчанка:
Так, коляска, которую взяла Тамара Ивановна в аренду, не облегчила жизнь семье Васюкевичей, а превратила её в ад.
За два месяца аренды потрёпанной коляски Тамара Ивановна заплатила 80 рублей. При этом
Однажды, курьер даже забирал коляску на ремонт.
Намучившись с некачественной коляской, спустя 2 месяца, Тамара Ивановна вознамерилась вернуть сие «счастье» в салон проката. И тогда женщине выставили внушительный счёт, списав на последних арендаторов плачевное состояние имущества.
Курьер попросил оплатить 70% от стоимости коляски, увидев панику на лице Тамары Ивановны, подобрел до 50 рублей. Когда в глазах женщины проступили слёзы, проявил великодушие и требовал уже 35 рублей.
В тот день курьер даже не составил акт осмотра товара, не стал он письменно фиксировать на месте и якобы обнаруженные повреждения.
Вконец отчаявшись, Тамара Ивановна обратилась на «горячую» линию СТВ.
Юристы напоминают: чтобы обезопасить себя, не подписывайте сходу договор аренды, внимательно осмотрите товар, который берете. Все дефекты должны быть отражены в соглашении.
Отчего в данной организации не выдают кассовые чеки? Почему предлагают товар ненадлежащего качества? Как сложилось, что минчанке не вернули деньги за время ремонта, и кто решил, что женщина ещё и должна осталась?
Это нарушение. Акт осмотра составляется в момент передачи товара арендодателю, в присутствии потребителя. Изучаем документы, составленные заочно и договор. Любопытно, но договор, напечатанный для потребителя, и экземпляр салона отличаются. В последнем
Ольга Пискарева, СТВ:
Ольга Пискарева:
На этот вопрос ответить нам не смогли, впрочем, как и на все остальные. Где чек? Что и когда ремонтировали? Отчего расхождения по документам? Но,
Тамара Васюкевич:
Тамара Ивановна, спасибо за теплые слова... именно они вдохновляют наш коллектив без малого 17 лет помогать людям. И пусть в этой истории именно вы стали наглядным пособием для других телезрителей. И тогда однажды все станут счастливы, и программа «Добро пожаловаться» уйдет в историю.
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Новости Беларуси. Инвалидная коляска в Беларуси выдаётся бесплатно только инвалидам, при наличии специального заключения, рассказали в программе «Добро...
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