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В Пинске при проведении операции пострадал ребёнок. Врача будут судить
Новости Беларуси. В Пинске врача будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.
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В итоге жидкость загорелась, и ребёнок получил травмы.
Прокурор проверил материалы дела. Он признал, что обвинения обоснованы, достаточно доказательств виновности обвиняемого, а инцидент расследовался всесторонне и беспристрастно. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.
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Новости Беларуси. В Пинске врача будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.
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