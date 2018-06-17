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В Пинске при проведении операции пострадал ребёнок. Врача будут судить

18.06.2018 12:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Пинске врача будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.  

По сведениям Генпрокуратуры, медработник обвиняется в том, что 21 ноября 2017 года он при проведении хирургической операции двухлетнему ребёнку использовал электрохирургический генератор, предварительно не удостоверившись в отсутствии легко воспламеняемой жидкости на теле мальчика.  

В итоге жидкость загорелась, и ребёнок получил травмы.  

Прокурор проверил материалы дела. Он признал, что обвинения обоснованы, достаточно доказательств виновности обвиняемого, а инцидент расследовался всесторонне и беспристрастно. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.  

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащим поведении.  

 
 
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Новости Беларуси. В Пинске врача будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.  
 
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