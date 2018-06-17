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Иван Дуке стал новым президентом Колумбии

18.06.2018 13:32 — Разное | ОНТ  
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Иван Дуке – кандидат от правой партии «Демократический центр».

Он набрал почти 54% голосов. Результат его соперника Густаво Петро (экс-мэра Боготы), представляющего левую коалицию «Человеческая Колумбия» – 42%. Эксперты говорят о том, что новоизбранному главе государства предстоит большая работа. Это, к примеру, борьба с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, устранение неравенства в образовании и здравоохранении.

 
 
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Эксперты говорят о том, что новоизбранному главе государства предстоит большая работа.
 
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