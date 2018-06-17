Собака спасла девочку во время пожара в Бобруйске

Сообщение о пожаре в общежитии Бобруйска по бульвару Молодежному поступило спасателям 15 июня в 14.51. По прибытии к месту вызова из окна на первом этаже шел дым.





На момент пожара в блоке находилась дочка хозяев с собакой. Собака почувствовала запах дыма и лаем оповестила девочку об опасности. Девочка выбежала на коридор и позвала на помощь.





В результате пожара уничтожен холодильник, повреждено имущество в помещении, закопчено имущество в блоке. Пострадавших нет.









Работники МЧС со второго этажа по незадымляемой лестничной клетке эвакуировали 9 человек, из них 2 детей. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание в холодильнике.







