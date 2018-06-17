ЕС продлил антироссийские санкции еще на год

gordonua.com 18 июня Совет Европейского союза продлил санкции, введенные из-за аннексии украинских Крыма и Севастополя, сообщается на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры продлены до 23 июня 2019 года, передает





Санкции включают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, на инвестиции в полуостров. Подчеркивается, что европейцы и базирующиеся в ЕС компании не могут покупать там недвижимость или другие объекты и финансировать крымские компании.





Запрещено предоставлять услуги, связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе, а также экспортировать на полуостров или для использования там ряда товаров и технологий для транспортного, телекоммуникационного и энергетических секторов, связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.





В последний раз эти санкции продлевали 19 июня 2017 года.









Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.