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В Китае пассажиры остановили автобус с упавшим в обморок водителем
В Китае два пассажира остановили автобус, водитель которого упал в обморок. Об этом сообщает издание
Инцидент произошел в городе Вэньчжоу. По информации
В результате инцидента никто не пострадал. Водителя госпитализировали с инсультом, его жизни уже ничто не угрожает.
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В результате инцидента никто не пострадал. Водителя госпитализировали с инсультом, его жизни уже ничто не угрожает.
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