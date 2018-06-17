В Китае пассажиры остановили автобус с упавшим в обморок водителем

В Китае два пассажира остановили автобус, водитель которого упал в обморок. Об этом сообщает издание Global Times .

Timely rescue: A passenger saved nearly 30 lives by taking over the steering wheel of a speeding coach after finding its driver suffering from a sudden stroke. All passengers are safe and the driver is now in stable condition. pic.twitter.com/okN5jBAjcL — Global Times (@globaltimesnews) 18 июня 2018 г.

Инцидент произошел в городе Вэньчжоу. По информации Lenta.ru , на момент происшествия водитель сидел за рулем уже 17 часов, а большинство из 30 пассажиров спали. Когда шофер упал в обморок, он резко повернул руль. Это заметили два пассажира. Они забежали в кабину водителя, где один из мужчин выправил направление движения автобуса, повернул на обочину и остановился.

В результате инцидента никто не пострадал. Водителя госпитализировали с инсультом, его жизни уже ничто не угрожает.