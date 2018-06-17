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Срок негодности. Почему не надо верить в даты сохранности продуктов

18.06.2018 13:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Срок негодности. Почему не надо верить в даты сохранности продуктов
shutterstock.com

Действительно, чем опасно молоко, которое хранилось 6,5 месяца вместо указанных на упаковке 6 и у которого нет неприятного запаха и вкуса? Или сок, майонез, крупы и консервы, просроченные на месяц, но без признаков порчи? Не тайна, что их часто не выбрасывают, а едят. В последнее время это стали делать чаще, покупая из-за экономии впрок продукты со скидкой, а они обычно с коротким оставшимся сроком хранения. Не вредно ли это? Наше отношение к срокам годности на упаковках слишком оптимистическое. Они могут быть завышены.

Не хранить вечно

Срок негодности. Почему не надо верить в даты сохранности продуктов«Раньше сроки годности продуктов оговаривались в ГОСТах и других нормативных документах, а сейчас их устанавливают сами производители, — говорит заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИИ молочной промышленности Елена Юрова. — И если произошло отравление или иной инцидент, связанный со сроками хранения, они должны отвечать сами. Казалось бы, поэтому у них нет интереса в неоправданном удлинении сроков годности.

Срок негодности. Почему не надо верить в даты сохранности продуктов Еда без вреда. Какие продукты никогда не подделывают?

Но, во-первых, потребителю доказать вину в таких случаях непросто. Во-вторых, торговые сети заинтересованы в продуктах долгого хранения, и производители вынуждены под них подстраиваться, чтобы их товар попал на полки. Бывает, что производители пытаются получить документы на продукты с явно завышенными сроками годности. Мы предупреждаем, что это может быть опасно. Но есть отдельные случаи, когда они удлиняют сроки хранения, вводя людей в заблуждение. Мы сталкивались с этим. Например, когда производитель хотел указать на так называемом отборном молоке, которое хранится максимум 14 суток, срок в 35 дней. Это нереально. Или на стерилизованном молоке, которое хранится 6 месяцев, иногда указывают срок в 12 месяцев Оно столько не выдерживает, в нём начинаются необратимые процессы порчи. Сходная ситуация с ультрапастеризованным молоком. Оно хранится от 4 месяцев до 6. Но первый срок мне кажется более реальным, так как в процессе дальнейшего хранения в молоке могут происходить изменения и даже выпадать осадок. Плюс при долгом хранении изменяются жиры и белки. Известно, что молоко долгого хранения не прокисает, а приобретает горький вкус. Это явная порча из-за распада (гидролиза) белков. Но эти процессы начинаются раньше, и полипептиды (продукты полураспада) появляются в молоке ещё до того, как мы будем ощущать горечь. Эти вещества могут оказывать негативное влияние, особенно на детей, стариков и людей, ослабленных болезнями.

Срок негодности. Почему не надо верить в даты сохранности продуктов В какой таре лучше покупать молоко?
Поэтому я считаю, что лучше не употреблять молочные продукты в конце срока годности, не говоря уже о просроченных. Ещё в процессе хранения там могут накапливаться продукты окисления жиров (липидов). Этот естественный процесс происходит не только в молоке, но и в любых продуктах, содержащих жиры, и ряд образующихся соединений являются канцерогенными. Почти во всех продуктах с сахаром может накапливаться другой канцероген — оксиметилфурфурол. Мы наблюдали, как в зависимости от срока хранения сгущёнки его концентрация нарастала в геометрической прогрессии. Так может быть в соках, варенье, молочных десертах, мёде. Когда говорят, что мёд может храниться вечно, это миф — в нём образуется много фурфурола».


Срок негодности. Почему не надо верить в даты сохранности продуктов
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Крупы и масла

Жидкие жиры (растительные масла) портятся быстрее твёрдых (животных), и количество вредных пероксидов в них больше. А после открытия упаковки их синтез растёт катастрофически — она уже не герметична, и кислород более активен. Притормозить окисление можно хранением в темноте и холоде. Всё это относится и к продуктам с растительными жирами (майонез, ряд соусов и т. д.). А как быть с крупами, орехами, семечками, они же твёрдые? Распад белков в них идёт медленно, эти реакции активны в жидкой среде. Но окисление жиров, которых в них много, идёт очень быстро. Особенно если зёрна измельчены (мука), а орехи и семечки очищены или расколоты.

 
 
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Верить ли срокам годности продуктов, указанным на упаковке? Чем опасна просроченная еда без явных признаков порчи — гниения, распада, плесени, постороннего запаха...
 
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