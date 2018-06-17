Урожай: когда и как собирать огурцы

Сбор

Снимать созревающие плоды нужно часто, через 1–2 дня. В начале плодоношения лучше брать их совсем маленькими, чтобы не перегружать корневую систему: перерастающие плоды теряют в качестве и мешают созревать новому урожаю.

Необходимо регулярно собирать не только хорошие зеленцы, но и случайно пропущенные. Оставлять их на семена бесполезно, поскольку огурцы сейчас в основном гибридные да ещё и часто партенокарпические (не формирующие полноценных семян). Зато каждый семенник лишает огородника 5–7 кг зеленцов. Повреждённые, деформированные завязи тоже нужно снимать, чтобы растение не тратило на них свои ресурсы зря.

Сбор плодов лучше проводить в первой половине дня. Действовать следует аккуратно, не дёргая за плети и трогая плоды только по необходимости (иначе стирается защитный восковой налёт, которым их заботливо снабдила сама природа). Огурцы можно снимать как с плодоножками, так и без них. Начинающие огородники часто надолго оставляют собранные зеленцы на жаре, но лучше сразу положить их в полиэтиленовый пакет и отправить в холодильник – в таком случае огурцы сохранят свежесть в течение 10, а то и 20 дней.



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Стимуляция

Огурцы плодоносят эффективнее всего, если дневная температура в солнечный день находится в пределах 21–26 ˚С, а ночью становится чуть прохладнее, около 18–19 ˚С. Но все мы знаем, насколько жарко бывает летом в теплице. Чтобы сделать дневную обстановку внутри более комфортной для растений, знатоки издавна в разгар лета белили кровлю обычным меловым раствором. Это действительно даёт хорошие результаты. В некоторых тепличках удобнее обойтись без покраски, а просто натянуть под крышей синтетическую сетку или тонкий белый нетканый материал, закрепив его прищепками или канцелярскими зажимами за элементы каркаса.

Если тёплые ночи стоят 2–3 недели подряд или дольше, огурцы сначала будут хорошо плодоносить, но потом выбьются из сил и снизят урожайность. В этом случае им поможет ночной отдых: попробуйте в течение недели проветривать теплицу поздно вечером, чтобы она охладилась до 16–18 ˚С. После этого огурцы пойдут с новой силой.

Продление

Со временем даже самые ухоженные огурцы устают и перестают завязывать новые плоды. Чтобы омолодить растения, подвязанные вертикально в теплице, нужно приспустить держащие их верёвки так, чтобы нижняя часть стебля без листьев длиной 25–40 см легла на землю. Засыпать её слоем (5–7 см) плодородной земли или перепревшего компоста и полить тёплой водой. В результате образуются новые придаточные корни – и рост активизируется. Растения станут устойчивее к корневым гнилям. Если посадки в теплице загущены, нужно удалить старые, бледные листья и укоротить боковые побеги до трёх листьев.