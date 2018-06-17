​Шокирующее видео: медведь напал на дрессировщика в цирке

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Шокирующие кадры из цирка в Волгоградской области: медведь напал на дрессировщика.

Всё случилось после трюка, когда хищнику пришлось скатиться с горки. Медведь манёвр не оценил и попытался сбежать с арены, но сотрудники его не выпустили. Животное пытались утихомирить с помощью палок, и тогда хищник перешёл в активную оборону. Позже медведь всё же сбавил пыл, дрессировщик отделался лёгкими травмами.