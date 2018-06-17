ВОЗ признала зависимость от видеоигр психическим расстройством

ВОЗ включила игровую зависимость в перечень болезней и расстройств, сообщает CNN. Для того, чтобы диагностировать его как заболевание, опасное поведение должно длиться как минимум год.



Фото носит иллюстративный характер

В ВОЗ поясняют , что игровое расстройство затрагивает только небольшую часть людей, играющих в цифровые и видеоигры. У него есть три главных характеристики. Во-первых, при такой модели поведения игре отдается приоритет перед другими занятиями. Во-вторых, человек теряет контроль над происходящим и продолжает играть, даже если знает о неблагоприятных последствиях. И в-третьих, игровое расстройство влечет за собой нарушения в личной, социальной и иных областях жизни; влияет на сон, питание и физическую активность. Чтобы назвать такое поведение расстройством, оно должно длиться как минимум год.

В ВОЗ надеются, что включение игрового расстройства в МКБ-11 поможет лечению людей с таким заболеванием. Но не все эксперты согласны с решением: есть и те, кто считают такое решение преждевременным, а описание диагноза — неконкретным.

Одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11) от ВОЗ включает в себя более 55 тысяч болезней, травм и расстройств. Этот документ разрабатывали более десяти лет и впервые полностью опубликовали в электронном виде. МКБ-11 будет представлена на утверждение ассамблеи в мае 2019 года и вступит в силу с 1 января 2022 года.