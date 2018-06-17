Засуха — жители Слуцкого района жалуются на обмельчание колодцев





Нынешние жаркий май и засушливый июнь принесли немало проблем не только аграриям. Жители деревень и частного сектора в городах жалуются на нехватку воды. Обмелели колодцы, хуже стали работать колонки. Корреспондент МЛЫН.BY постаралась разобраться, сколько воды утекло и куда.

У слутчанки Натальи Езовит дачный сезон в самом разгаре. Почти каждый день женщина проводит на приусадебном участке в деревне Селище Слуцкого района. Ездит сюда не только за огурчиками и помидорчиками с собственного огорода, но и за свежим воздухом и чистой колодезной водой. С последней, впрочем, сейчас большие проблемы. За минувший месяц колодец сильно обмелел.

— Честно говоря, вода в колодце летом убывает вот уже несколько лет подряд. Раньше меня это не пугало — всегда хватало и огород полить, и помыться, и посуду вымыть. Но в этом году насос качает с трудом. Если раньше вода начинала поступать после нескольких секунд работы механизма, так сейчас нужно ждать около минуты, — рассказывает Наталья.

По словам женщины, такая же проблема и у многих соседей. В засуху уровень воды существенно упал, а ведь людям необходимо поливать огороды. Порой даже приходится доставлять воду из ближайших водоемов, чтобы спасти растения.

— Беспокоюсь, не высохнет ли колодец полностью. Он у нас уже лет 40 точно, стоит на очень хорошем месте, никогда недостатка воды не было. А теперь волей-неволей начинаешь экономить, меньше тратишь на поливку и мытье, смотришь, чтобы хоть на питье и готовку хватило, — рассказывает Наталья Езовит.

Ухудшилось и качество воды. После того как жидкость отстоится несколько часов, на дне ведра образуется песчаный осадок. Вроде бы ничего опасного для здоровья, но пить ее желание пропадает.





— Знаю, что раньше через песок воду фильтровали, но все равно мало приятного, когда хрустит на зубах, — вздыхает женщина.

Дефицит воды не только у жителей Селища — упал уровень и в колодцах деревень Весея, Журавка, Гутково. Ситуация пока, конечно, не критичная. Но температурные рекорды нынешнего лета и отсутствие осадков вызывают у людей беспокойство: не останутся ли они совсем без воды?

В КУП «Слуцкое ЖКХ» заверили: причин для беспокойства нет. Воды в колодцах стало немного меньше, но к каким-либо серьезным последствиям это не приведет.

— Жилищно-коммунальное хозяйство не отвечает за колодцы в деревнях, они находятся в частной собственности граждан. Пока ситуация не вызывает беспокойства, но если кто-то хочет перестраховаться или обеспечить себя водой более высокого качества, нужно либо углублять колодцы, либо делать скважины. Что же касается домов с системой водоснабжения, мы держим под контролем ситуацию в таких населенных пунктах и сейчас можем с уверенностью сказать: воды у нас достаточно и проблем в ближайшее время быть не должно. Но если даже возникнут какие-то перебои, мы всегда сможем это исправить. Например, повысим давление и увеличим подачу воды, — объяснил директор КУП «Слуцкое ЖКХ».

Впрочем, как только начнутся дожди, вода в колодцах вновь вернется на прежний уровень. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 3—4 дня как раз ожидаются обильные осадки.