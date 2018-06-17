В Слуцком районе разбился мотоциклист

В Слуцком районе мотоциклист попал в аварию 17 июня. 35-летний мужчина с переломами позвоночника и основания свода черепа доставлен в больницу.

Рассказывает начальник отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Олег Тюрин:

— Происшествие случилось около 16.40 на подъезде автодороги Минск — Микашевичи к деревне Молотково Слуцкого района. Мужчина управлял мотоциклом Zongshen ZS200. По предварительной версии, на закруглении дороги влево он неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Олег Тюрин отметил, что пострадавший был в мотошлеме. По факту ДТП проводится проверка.

За прошедшие сутки на дорогах Минской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и трое получили травмы.