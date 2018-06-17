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Солнечный удар: симптомы, последствия, профилактика

18.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Солнечный удар характеризуется приобретением телом тепла большего, чем то, которым организм в состоянии управлять и охлаждать должным образом.

Симптомы солнечного удара: солнечный удар сопровождается головной болью, головокружением, вялостью, тошнотой и рвотой. В тяжелых случаях — комой.

При этом не стоит забывать, что это будет только первая помощь, и лучше сразу вызывать скорую помощь, так как обычному человеку сложно сориентироваться о степени тяжести состояния пострадавшего, а особенно, если это пожилой человек или ребенок.

Профилактика солнечного удара:

- голову защищайте легким светлым головным убором, который легко проветривается и сильнее отражает солнечный свет, а глаза — темными очками;

- избегайте длительного пребывания на солнце, на пляже;

- избегайте нахождения на открытых пространствах с прямыми солнечными лучами (особенно в период активного солнца: с 12.00 до 16.00).

- вначале продолжительность солнечных ванн не должна превышать 15-20 минут, затем ее можно постепенно удлинить, но не более чем до двух часов и обязательно с перерывами;

- загорать лучше не лежа, а в движении, солнечные ванны принимать в утренние и вечерние часы и не ранее чем через час после еды. Полезно сочетать их с купанием;

- носите легкую, светлую одежду, из натуральных тканей, легко проветривающуюся (лен, хлопок) и не препятствующую испарению пота;

- в жаркое время не ешьте слишком плотно. Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам и овощам;

- поддерживайте водный баланс в организме (лучше с помощью прохладной воды; около 2-3-х литров в день);

- пользуйтесь зонтом от солнца (светлых оттенков);

- время от времени протирайте лицо платком, смоченным в прохладной воде;

- при ощущении недомогания обратитесь за помощью и сами примите возможные меры.


 
 
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Солнечный удар характеризуется приобретением телом тепла большего, чем то, которым организм в состоянии управлять и охлаждать должным образом. ...
 
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