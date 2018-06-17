Это невозможно читать! Шедевры литературы, которые оценили лишь спустя годы

Рецензия имела вполне положительный характер. Загвоздка была в том, что роман уже год как пользовался успехом у читателей, однако критики упорно это произведение не замечали. Считали, что роман не заслуживает внимания и к серьезной литературе никакого отношения не имеет.

По этому случаю "АиФ" вспомнил еще пять книг, ставших классическими, но которые критика либо упорно не замечала, либо принимала в штыки.

«Лолита», Владимир Набоков

Историю об отношениях взрослого мужчины и несовершеннолетней девочки отказывались печатать даже самые прогрессивные издательства. Редакторы хватались за голову и говорили, что это откровенная порнография. Когда же роман был наконец издан, в западной прессе разразился настоящий скандал. Влиятельная газета The New York Times, например, заклеймила это произведение самыми ужасными эпитетами. В некоторых странах роман и вовсе запретили к продаже. Но, как известно, любой скандал только подогревает интерес публики. Читатели сметали произведение Набокова с прилавков магазинов как горячие пирожки. И на мнение критиков им было глубоко плевать.



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«Властелин колец», Дж. Р. Р. Толкин

Суперпопулярную трилогию издатели также не хотели печатать. Литературным редакторам это произведение казалось какой-то бредятиной. Когда же книга все же вышла в свет, за нее взялись критики. Творение Толкина называли бессмысленным самолюбованием, символизирующим закат литературы. Писали, что история про всяких хоббитов и эльфов — это какая-то скучная бессмыслица, через которую невозможно продраться. Не было, пожалуй, ни одного серьезного критика, который бы не разнес роман в пух и прах. Но читатели сами во всем разобрались, и в итоге «бессмыслица про эльфов и хоббитов» стала одной из самых популярных книг XX века.



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«Моби Дик, или Белый кит», Герман Мелвилл

Путь к читателю хрестоматийного произведения не только американской, но и мировой литературы был тернист и долог. Изначально книгу выпустили тиражом всего около четырех тысяч экземпляров. Но читатели и эти тысячи раскупать не спешили. С большей охотой они разбирали другие произведения Мелвилла. Ну а после того, как влиятельные издания разразились потоком разгромных рецензий на «Моби Дика», на роман и вовсе махнули рукой, а продавцы книжных магазинов задвинули его на дальние полки. Теперь уже трудно сказать, по какой причине, но спустя много лет после смерти писателя о книге вдруг вспомнили, оценив ее по-новому. Роман стал одним из самых популярных и читаемых во всем мире.

«Шум и ярость», Уильям Фолкнер

Сегодня это произведение — признанный шедевр литературы. Но на момент его выхода в свет так не считали ни критики, ни читатели. Плевались и первые, и вторые. Говорили, что им предлагается какая-то мрачная графомания, которую невозможно читать. Удивительно, но самого писателя такое отношение к своему творению ничуть не беспокоило. Он изначально был свято уверен, что создал шедевральное произведение. Когда он сдавал рукопись в печать, то заявил издателям, что это гениальный роман и вообще лучшее из того, что он когда-либо написал. Над Фолкнером лишь посмеивались, но, как оказалось, зря. В 1931 году писатель выпустил роман «Святилище», написанный им исключительно ради денег. Он сам неоднократно говорил, что создал это произведение на потребу невзыскательной публике, чтобы таким образом поправить свое финансовое положение. Фолкнер не ошибся в расчетах. Роман имел бешеный успех. А на волне этого успеха все вдруг вспомнили о романе «Шум и ярость». Его перечитали и наконец поняли, что автор был прав: это действительно шедевр.



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«Уловка-22», Джозеф Хеллер

Критики невзлюбили этот роман дружно и сразу. Его называли бездарной безвкусицей, пошлятиной, бредом сумасшедшего. Автора же обвиняли в абсолютном неумении писать и пристрастии к порнографии. «Автор не может прочувствовать своих героев, придать произведению форму, определиться с тем, что он хотел донести до читателя», — это лишь самые мягкие характеристики, романа, которые позволяли себе критики. Но прошло не так много времени, и опять же каким-то непостижимым образом роман оценили по-другому. Его название стало нарицательным. Сегодня «Уловка-22» занимает почетное седьмое место в сотне лучших романов «Новейшей библиотеки».