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Ребёнок получил ожог во время операции в пинской больнице

18.06.2018 13:59 — Разное | ОНТ  
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В Пинске врача одного из местных учреждений здравоохранения будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, сообщает Генпрокуратура Беларуси.

Врач-уролог обвиняется в том, что он во время хирургической операции ребёнку 2015 года рождения использовал электрохирургический генератор, не убедившись, что с тела пациента была удалена легковоспламеняющаяся жидкость для обработки кожного покрова. Произошло возгорание этой жидкости, ребёнок получил телесные повреждения.

В отношении уролога возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

 
 
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В Пинске врача одного из местных учреждений здравоохранения будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, сообщает Генпрокуратура...
 
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