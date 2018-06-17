Ребёнок получил ожог во время операции в пинской больнице

В Пинске врача одного из местных учреждений здравоохранения будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, сообщает Генпрокуратура Беларуси.

Врач-уролог обвиняется в том, что он во время хирургической операции ребёнку 2015 года рождения использовал электрохирургический генератор, не убедившись, что с тела пациента была удалена легковоспламеняющаяся жидкость для обработки кожного покрова. Произошло возгорание этой жидкости, ребёнок получил телесные повреждения.

В отношении уролога возбуждено уголовное дело за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.