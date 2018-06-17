​Сильное наводнение в Индии: число жертв возросло

До 23 возросло число жертв сильного наводнения в Индии: за последние сутки на северо-востоке страны погибли ещё шестеро.

Обстановка в регионе сложная. Из-за муссонных ливней реки вышли из берегов, что привело к затоплениям и оползням. Разрушено более 20 тысяч строений. Из низин организована эвакуация: людей отправляют во временные лагеря, однако добраться туда непросто, поскольку большинство дорог размыто. Все силы брошены на восстановление инфраструктуры.