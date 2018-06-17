|
Англия против бельгийских звезд английской премьер-лиги. Рассказываем о квартете G на ЧМ-2018
Два теневых фаворита мундиаля Бельгия и Англия сыграют друг с другом на групповой стадии. Многие из ведущих бельгийских игроков являются лидерами в клубах английской премьер-лиги: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси») и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»). В сборной Англии капитаном является форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.
SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета G на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие из ведущих бельгийских игроков являются лидерами в клубах английской премьер-лиги. В сборной Англии капитаном является лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)