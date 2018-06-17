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Англия против бельгийских звезд английской премьер-лиги. Рассказываем о квартете G на ЧМ-2018

18.06.2018 13:46 — Разное | Tut.by  
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Два теневых фаворита мундиаля Бельгия и Англия сыграют друг с другом на групповой стадии. Многие из ведущих бельгийских игроков являются лидерами в клубах английской премьер-лиги: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси») и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»). В сборной Англии капитаном является форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

SPORT.TUT.BY за 60 секунд рассказывает о командах квартета G на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

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Многие из ведущих бельгийских игроков являются лидерами в клубах английской премьер-лиги. В сборной Англии капитаном является лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн.
 
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