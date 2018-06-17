Англия против бельгийских звезд английской премьер-лиги. Рассказываем о квартете G на ЧМ-2018

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Два теневых фаворита мундиаля Бельгия и Англия сыграют друг с другом на групповой стадии. Многие из ведущих бельгийских игроков являются лидерами в клубах английской премьер-лиги: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси») и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»). В сборной Англии капитаном является форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн.

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