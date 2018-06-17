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Голубка дряхлая моя. Какие вещи и макияж вас старят

18.06.2018 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Голубка дряхлая моя. Какие вещи и макияж вас старят
shutterstock.com

«На сколько я выгляжу?» — этот коварный вопрос многие из нас задавали окружающим. И если ответ был не таким, как хотелось бы, а, к примеру, на 5, 11 или даже 15 лет больше, горе тому, кто ошибся и счастье пластическому хирургу, к которому, наверняка, побежит несправедливо обиженная женщина. Голубка дряхлая моя. Какие вещи и макияж вас старятПричину подобных оплошностей не всегда нужно искать в обвисшей коже и морщинах, иногда всему виной наша одежда или неправильно подобранный макияж. Селебрити стилист Лина Дембикова рассказала о вещах и элементах стиля, которые способны сделать старушку даже из 20-летней девушки. 

1. Юбки макси 

Я обожаю макси, но их нужно уметь носить. Девушкам с невысоким ростом подобные юбки позволительно надевать только в сочетании с каблуком! В противном случае возникает ощущение, что вы не только маленькая, но еще и «прибитая» к земле. А вот высоким — можно попробовать носить макси с балетками (только с острым носом), и желательно, чтобы на самой юбке были разрезы, это позволит хоть чуть-чуть показать ноги. 

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2. Огромные оверсайз пиджаки

Как бы я сама ни любила оверсайз жакеты с огромными плечами, вынуждена признать, что в них мы выглядим старше, как в целом и в любом брючном костюме. Этот полюбившийся всем модницам тренд нужно обязательно дополнять актуальной обувью и крупными аксессуарами, иначе есть риск стать похожей на скучного офисного сотрудника.

3. Одежда с активным принтом

Любой активный цветочный, растительный и даже графичный принт всегда делает девушку визуально старше. Да еще и прибавляет объема ее формам. Так что тем, кто хочет освежиться, лучше выбирать лаконичные вещи пастельных оттенков.

4. Мех

«Дорого-богато» — это не про современную моду. Сейчас актуален расслабленный уличный стиль. Если совсем хочется «нарядности» и шика, замените натуральный или крашеный мех отделкой из перьев страуса. Смотрится шикарно, но намного легче и молодежнее.

Голубка дряхлая моя. Какие вещи и макияж вас старят
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5. Темные «жухлые» оттенки в одежде

Сложные глубокие оттенки всегда добавляют усталости. Особенно опасными являются хаки, болотный и понурый желтый. Именно они присутствуют в пигменте уставшей и болезненной кожи, или, например, синяках под глазами. Вполне естественно, что такие оттенки наиболее опасны для вашего лица. 

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6. Платье-халат в цветочек

Платья с запахом отлично подойдут обладательницам пышных форм. Но принт на таких моделях способен обернуться настоящей катастрофой. Девушка с выразительной фигурой в таком пестром платье будет выглядеть как домохозяйка за жаркой блинов.

7. Вещи с леопардовым принтом

Страстный принт, который так любят многие девушки, предназначен отнюдь не для молоденьких девочек. Запомните простую истину: все животные принты визуально добавляют возраста и чаще ассоциируются со взрослыми статусными женщинами. Так что меняйте леопарда и зебру на цветочный и растительный принт, актуальный этим летом.

8. Коричневый маникюр

Все коричнево-бежевые лаки с теплым подтоном всегда визуально делают руки старше. Они подчеркивают тот желтый пигмент, который обычно появляется с возрастом, а нам надо делать акцент на молодости лица, шеи и рук. Вместо коричневого лучше выбрать пастельные и холодные оттенки. Подсказка для настоящих модниц: самые актуальные сейчас дизайны — с графическими минималистичными узорами.

Голубка дряхлая моя. Какие вещи и макияж вас старят
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9. Яркий макияж

Сейчас в моде «чистое лицо». Естественный макияж с яркими акцентами: фигурные цветные стрелки, голографические текстуры и цветная дымка на глазах. Девушки, которые до сих пор выбирают боевой раскрас «как в последний раз» забывают о том, что излишнее количество косметики делает их лица непривлекательными. Слои косметики, яркие глаза и яркие губы — все это сильно придает возраста особенно молоденьким особам.

10. Пышные укладки 

Бабетты и начесы остались в прошлом. Ночной кошмар стилистов по волосам — это просьба «начесать макушку». Самые актуальные в этом сезоне укладки на базе текстурированной волны. Никаких голливудских локонов, только легкая небрежная текстура и объём по всей длине волос.

 
 
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