55 коммерческих новостроек, 15 для очередников: кто и для кого строит жилье в Минске

С начала года в Минске ввели в эксплуатацию 28 многоквартирных домов — около 4 тысячи квартир, пишут « Минск-Новости » со ссылкой на начальника отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дениса Никитина.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Больше всего новостроек — 9 — введено в Московском районе: на пр. Дзержинского, ул. Щорса, Алибегова и Михалово. В Первомайском сданы 8 домов в границах пр. Независимости, ул. 50 лет Победы в жилом районе Восточный. Центральный район прирос 6 многоэтажками, расположенными в жилом районе Лебяжий и на ул. Выготского. По два дома возведены во Фрунзенском и Партизанском, один — в Октябрьском районе столицы.

План на этот год — ввести 72 дома, (720 тысяч квадратных метров) — около 12 тысяч квартир. Столько метров, кстати, ввели и в 2017-м, только в 67 домах.

Кто строит?

Коммерческие застройщики. Они построят 44 дома (33 каркасно-монолитных и 11 панельных).

Госзастройщики. Они должны построить 28 домов. (22 панельных, 6 — каркасно-монолитных). 15 из 28 домов от госзастройщиков предназначены для очередников, два дома — арендных. Выходит, 11 домов госзастройщики возведут исключительно на продажу, на коммерческой основе и по коммерческой цене.

Итого в Минске в этом году планируют ввести 55 коммерческих новостроек.

Сами граждане. Предполагается, что 20 тысяч квадратных метров усадебных домов построят сами граждане.

Кстати, лидерам по стройке будет в этом году Московский район — тут планируют сдать 20 многоквартирных новостроек. В Первомайском 13 домов и в Центральном 11.

Кроме того, будут строить в Заводском районе в районе ул. Шишкина — Кулешова, в Чижовке 6, 6а. Продолжат застраивать Фрунзенский район в границах улиц Шаранговича — Горецкого.