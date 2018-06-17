​Рыбу и морепродукты на миллион рублей приобрели по серым схемам рестораны и кафе Минска

Финансовая милиция проверила закупки рыбы и морепродуктов крупными ресторанами и кафе Минска и установила, что по серым схемам на общую сумму более одного миллиона рублей приобретали продукцию 60 заведений ресторанного бизнеса, сообщает Комитет государственного контроля.

Основанием для проведения проверки стало то, что в начале года в поле зрения финансовой милиции попал крупный поставщик рыбы и морепродуктов, который реализовывал товар предприятиям общественного питания Минска за наличный расчёт. Через кассу расходовалась лишь часть выручки, остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты в конвертах и в карман руководителям организации. Это вело к уклонению от уплаты налогов.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.