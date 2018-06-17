|
Видео исполнения исландскими футбольными фанатами «Калинки» набирает популярность в Интернете
Для просмотра видео установите Flash Player 9 или более новую версию.
Необычным способом подготовились к чемпионату мира по футболу исландские болельщики: в Сети набирает популярность видео исполнения фанатами «Калинки». И здесь комментарии излишни. Предлагаем послушать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычным способом подготовились к чемпионату мира по футболу исландские болельщики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)