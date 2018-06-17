Volvo создала автоматический «парковщик» для яхт

В подразделении шведского автогиганта Volvo Penta утверждают, что решили одну из главных проблем яхтсменов, разработав систему автоматической парковки для яхт. Об этом сообщает Engadget.

Впервые работу системы продемонстрировали на шведском этапе кругосветной гонки Volvo Ocean Race: судно автоматически причалило между двумя пришвартованными участниками гонки Volvo Ocean 65.

Разработка компании учитывает все необходимые факторы, подстраиваясь под изменение ситуации, и способна припарковать судно в условиях, когда человек был бы бессилен, утверждают создатели. «Вам покажется, что швартовка происходит в условиях полного штиля», — утверждает руководитель Penta Бьорн Ингемансон.

Похожую — хотя и более ограниченную в возможностях — систему ранее показывала итальянская компания по производству яхт Astra Yacht. Таким образом, автоматизация развивается не только на суше, делая морские путешествия более безопасными и простыми.