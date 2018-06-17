Пленительные и соблазнительные — лучшие женские ароматы

Запах… Очень короткое слово, однако сколько чувственности и воспоминаний оно в себе таит. Одни ароматы оказывают действие на людей, вторые дарят желанные минуты, а третьи завоевывают сердца представителей сильного пола. Чтобы иметь успех у мужчин, нужно найти свой аромат. Если мужчина влюблен в женщину, то запах он расценивает, как ее продолжение. И каким оно окажется, зависит лишь от вас.

Все эти ароматы, а также другие популярные духи можно найти по ссылке . Выбирая свой аромат, помните — мало приобрести хороший парфюм, нужно ещё и уметь правильно его носить!

Starlight от Aigner

Высокое качество, изысканность и безупречность — вот три главных признака каждого шедевра Aigner parfums. Что же может воплотить их для леди 21 века? Парфюм Starlight — наполненная ароматом Вселенная для рожденных сиять. Очень нежное, мягкое сочетание вкусных и истинно женских запахов: немного фруктов и бергамота, свежая клубника, приправленная тмином и соком ананаса. Игра оттенков, казалось бы несочетаемых ароматов, создала потрясающе необычный парфюм, который надолго останется в памяти.

Quizas, Quizas, Quizas

Это мелодия кубинского танца, это интрига женщины смелой, страстной, которая с удовольствием соревнуется с мужчиной за пальму первенства. Она убеждена в победе. Парфюмеры Loewe создавали аромат, словно игристое вино: пьянят, очаровывают итальянские цитрусы и бургундская смородина, самбакский жасмин и болгарская роза воскрешают приятные воспоминания, а остается — шлейф из пачули, смешанной с лавандовым медом и теплым сандаловым деревом.

Amor Amor Tentation

Дом Cacharel раскрывает алхимию соблазна. Нечаянный взгляд, первое чувство, возникшее влечение… От робких полунамеков ощущения переходят к более энергичному и откровенному ритуалу любовной игры. К нему подталкивает восточный, чуть сладковатый, интригующий аромат Amor Amor Tentation. Он зажигает легкой ноткой сочного мандарина и свежих зеленых листьев лесного плюща, раскрывается цветочным букетом из жасмина и тропической гардении, врезается в память пряной смесью кедровых ветвей и ванили.

Absolutely Irresistible по-новому

«Ноты розы сорта Лив Тайлер, моей розы, — сердце нового аромата. Да еще жасмин — цветок, который я просто обожаю. Эти цветы — абсолютное женское начало: Absolutely Irresistible от Givenchy». Милое личико, румянец на щеках, задорный смех: с 2003 г. артистка Лив Тайлер — лицо тогда еще юного Absolutely Irresistible. Лив стала зрелой женщиной, преобразился и посвященный ей аромат. Анисовый нюанс парфюмеры заменили цветочными нотками, добавили чуть-чуть красных ягод, цедры мандарина и амбры.