|
Собака спасла девочку во время пожара в общежитии Бобруйска
Во время пожара собака спасла девочку в общежитии Бобруйска, сообщает Могилевское областное управление МЧС.
Днём 15 июня спасателям поступило сообщение о пожаре в общежитии по бульвару Молодёжному в городе Бобруйске. Когда работники МЧС прибыли на место вызова, из окна на первом этаже шёл дым. В помещении находилась дочка хозяев с собакой. Собака почувствовала запах дыма и начала беспокойно лаять. Девочка выбежала на коридор и позвала на помощь.
В результате пожара уничтожен холодильник, закопчено имущество в помещении. Пострадавших нет.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из общежития девять человек, включая двоих детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пожара собака спасла девочку в общежитии Бобруйска, сообщает Могилевское областное управление МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)