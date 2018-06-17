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​Чемпионат Беларуси по футболу. Яркий матч подарили болельщикам «Неман» и БАТЭ

18.06.2018 14:37 — Разное | ОНТ  
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Борисовчане вырвали победу в самой концовке. А начиналось всё для чемпиона обнадёживающе. Голы Николая Сигневича и Мирко Иванича сделали преимущество комфортным, но «Неман» проявил характер. Андрей Якимов отставание сократил, а на 66-й минуте Эрвен Мукам счёт сравнял. 

Матч шёл к ничейному результату, но на 89-й минуте Максим Скавыш принёс борисовчанам победу – 3:2. Продолжает погоню за БАТЭ «Шахтёр». Клуб из Солигорска разгромил «Луч» 4:0. «Торпедо-БелАЗ» в Жодино обыграло «Днепр» 1:0. Завершится 13-й тур сегодня. В центральном матче минское «Динамо» примет «Витебск». 

 
 
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