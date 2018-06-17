Средняя майская пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составила 340,53 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов выглядят на фоне выплат в соседних странах.



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Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В России средний размер назначенных пенсий с января по апрель 2018 года составил 428 рублей (все суммы в тексте пересчитаны в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 15 июня). В стране проживает почти 43 миллиона пенсионеров, около 40 миллионов из них получают страховые пенсии по старости. В 2018 году средний размер такой пенсии составил 423 рубля.

Напомним, в России с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста с переходным периодом, заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

В Украине средний размер пенсии составил в мае 191 рубль.

В Украине с 1 июня вырастет размер минимальной пенсии. В следующем месяце ее размер достигнет 109 рублей. Второе повышение пенсии ожидается 1 декабря 2018 года. Показатель минимальной пенсии, по прогнозам экспертов, должен достичь к тому моменту 114 рублей. В 2018 году средний размер пенсий составил 188 рублей.

Сейчас средняя пенсия по старости в Литве составляет 724 рубля, в Латвии — 762 рубля. В Эстонии в первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла 984 рубля в месяц. Это на 6% больше, чем годом ранее.

В Польше средний размер пенсий на февраль составлял 1159 рублей.

Напомним, с 1 мая в Беларуси выросли трудовые пенсии — в среднем на 5,4%, а также увеличились минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума.