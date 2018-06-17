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Как пенсии белорусов выглядят на фоне выплат в соседних странах
18.06.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Средняя майская пенсия в Беларуси, по официальной статистике,
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В России средний размер назначенных пенсий с января по апрель 2018 года
Напомним, в России с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста с переходным периодом,
Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.
В Украине средний размер пенсии
В Украине с 1 июня
Сейчас средняя пенсия по старости в Литве
В Польше средний размер пенсий на февраль
Напомним, с 1 мая в Беларуси
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Средняя майская пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составила 340,53 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов выглядят на фоне выплат в соседних...
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