Следователи Брестской области устанавливают обстоятельства трех убийств, совершенных за трое суток

Возбуждено три уголовных дела об убийствах, совершенных в Брестской области в период с 15 по 17 июня включительно.



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По данным следствия, 15 июня текущего года в вечернее время в частном доме одного из сельских населенных пунктов было совершено убийство жителя Малоритского района, 1970 года рождения.

Следственным управлением УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. По подозрению в совершении указанного преступления задержаны жители Малоритского района: мужчины, 1980 и 1973 годов рождения, и женщина, 1973 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Кроме того, 16 июня текущего года примерно в 23 часа на ул. Советской в г. Бресте местный житель, 1984 года рождения, нанес удары руками и ногами в область головы и туловища жителю областного центра, 1974 года рождения, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан. В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия.

Третье убийство совершено 17 июня текущего года. Примерно в 22 часа жительница Барановичей, 1986 года рождения, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла один удар кухонным ножом в область спины своему мужу, 1984 года рождения.

В результате действий женщины мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Барановичским МОСК в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана.

Во всех указанных случаях следователями назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут в установлении обстоятельств произошедшего. Проведение экспертных исследований поручено специалистам различных подразделений ГКСЭ Брестской области.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк