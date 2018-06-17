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Воздушная сферическая панорама над улицей Вульковская
18.06.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Воздушная сферическая панорама над улицей Вульковская. Рядом находится активно растущий Юго-Западный микрорайон 4 и самая современная школа города - средняя школа №1 г.Бреста.
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Воздушная сферическая панорама над улицей Вульковская. Рядом находится активно растущий Юго-Западный микрорайон 4 и самая современная школа города - средняя...
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