Установлены личности утонувших жителей Барановичей

Напомним, вчера около 14:10 случайный прохожий в одном из прудов-испарителей дождевой канализации, расположенных у Ледового дворца в Барановичах, обнаружил тело утонувшей женщины.



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Обследовавшие водоем спасатели нашли в нем также труп мужчины.

По информации официального представителя Барановичского ГОВД Анастасии Гурской, погибшими оказались двое жителей города Барановичи: женщина – 1976 года рождения, мужчина – 1973 года рождения.

– Утонувшие являлись сожителями, нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками, – говорит Анастасия Гурская. – Близких родственников у женщины нет, у мужчины осталась несовершеннолетняя дочь от первого брака.

Уже известно, что в момент происшествия оба находились в состоянии алкогольного опьянения.