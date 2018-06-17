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Установлены личности утонувших жителей Барановичей
18.06.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Напомним, вчера около 14:10 случайный прохожий в одном из прудов-испарителей дождевой канализации, расположенных у Ледового дворца в Барановичах,
Обследовавшие водоем спасатели нашли в нем также труп мужчины.
По информации официального представителя Барановичского ГОВД Анастасии Гурской, погибшими оказались двое жителей города Барановичи: женщина – 1976 года рождения, мужчина – 1973 года рождения.
– Утонувшие являлись сожителями, нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками, – говорит Анастасия Гурская. – Близких родственников у женщины нет, у мужчины осталась несовершеннолетняя дочь от первого брака.
Уже известно, что в момент происшествия оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
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Напомним, вчера около 14:10 случайный прохожий в одном из прудов-испарителей дождевой канализации, расположенных у Ледового дворца в Барановичах, обнаружил тело...
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