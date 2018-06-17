 Абитуриентам предлагают виртуальную экскурсию по Барановичскому университету

В Барановичском государственном университете разработали программу виртуальной экскурсии по вузу, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор БарГУ Александр Унсович.





Фото из архива.

Виртуальную экскурсию можно посетить на официальном сайте университета, зайдя в раздел "Информация", или пройдя по ссылке virtual.barsu.by. Абитуриентам предлагают познакомиться с факультетами, учебными аудиториями, научно-исследовательскими лабораториями, заглянуть в библиотеку, центр культурно-творческой и досуговой деятельности, спортивный комплекс. Также разработчики уделили внимание бытовой инфраструктуре. Посетители сайта могут увидеть, какие условия созданы в университетском общежитии, здравпункте, столовой и кафе.

"Виртуальные экскурсии сейчас актуальны для многих организаций и учреждений, для университета - особенно. Мы приглашаем на обучение ребят со всех уголков Беларуси, но не у всех есть возможность побывать на Дне открытых дверей. Интересующую информацию они могут получить благодаря виртуальной экскурсии", - отметил Александр Унсович. На данный момент виртуальная экскурсия по БарГУ доступна на русском языке. В перспективе планируется сделать англоязычную версию программы.

В Барановичском госуниверситете обучаются около 4 тыс. студентов и слушателей. В том числе высшее образование в вузе получают граждане России, Украины, Туркменистана, Китая, Камеруна.