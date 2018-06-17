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Абитуриентам предлагают виртуальную экскурсию по Барановичскому университету

18.06.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичском государственном университете разработали программу виртуальной экскурсии по вузу, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор БарГУ Александр Унсович.

 Абитуриентам предлагают виртуальную экскурсию по Барановичскому университету

Фото из архива.

Виртуальную экскурсию можно посетить на официальном сайте университета, зайдя в раздел "Информация", или пройдя по ссылке virtual.barsu.by. Абитуриентам предлагают познакомиться с факультетами, учебными аудиториями, научно-исследовательскими лабораториями, заглянуть в библиотеку, центр культурно-творческой и досуговой деятельности, спортивный комплекс. Также разработчики уделили внимание бытовой инфраструктуре. Посетители сайта могут увидеть, какие условия созданы в университетском общежитии, здравпункте, столовой и кафе.

"Виртуальные экскурсии сейчас актуальны для многих организаций и учреждений, для университета - особенно. Мы приглашаем на обучение ребят со всех уголков Беларуси, но не у всех есть возможность побывать на Дне открытых дверей. Интересующую информацию они могут получить благодаря виртуальной экскурсии", - отметил Александр Унсович. На данный момент виртуальная экскурсия по БарГУ доступна на русском языке. В перспективе планируется сделать англоязычную версию программы.

В Барановичском госуниверситете обучаются около 4 тыс. студентов и слушателей. В том числе высшее образование в вузе получают граждане России, Украины, Туркменистана, Китая, Камеруна.

 
Теги: знакомства
 
 
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В Барановичском государственном университете разработали программу виртуальной экскурсии по вузу, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый проректор БарГУ...
 
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