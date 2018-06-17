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Как будут работать и отдыхать белорусы в июле
18.06.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Совмин Беларуси принял решение о переносе рабочих дней в следующем месяце.
Во вторник, 3 июля, в нашей стране празднуется День независимости Беларуси. В связи с этим правительством было решено перенести рабочий день со 2 июля (понедельника) на 7-ое (субботу).
Таким образом у многих белорусов будет четыре выходных: с субботы 30 июня по 3 июля.
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Совмин Беларуси принял решение о переносе рабочих дней в следующем месяце. Во вторник, 3 июля, в нашей стране празднуется День независимости Беларуси. В связи с...
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