Как будут работать и отдыхать белорусы в июле

Совмин Беларуси принял решение о переносе рабочих дней в следующем месяце.



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Во вторник, 3 июля, в нашей стране празднуется День независимости Беларуси. В связи с этим правительством было решено перенести рабочий день со 2 июля (понедельника) на 7-ое (субботу).



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Таким образом у многих белорусов будет четыре выходных: с субботы 30 июня по 3 июля.