Ельскими правоохранителями начат административный процесс в отношении ельчанина, у которого был обнаружен «Насвай»

В настоящее время правоохранителями начат административный процесс в отношении молодого ельчанина, у которого был обнаружен полимерный пакет с табачным изделием «Насвай», сообщил Глеб Яцухно. Он также отметил, что данный гражданин уже привлекался к административной ответственности ранее за хранение «Насвая».

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