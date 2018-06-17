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Сколько готовы платить тренерам и учителям физкультуры (и сколько они хотели бы зарабатывать)

18.06.2018 14:58 — Разное | Tut.by  
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Сервис по поиску работы и персонала РАБОТА.TUT.BY проанализировал вакансии и резюме на должности спортивного тренера, инструктора тренажерного зала и учителя физкультуры — и рассказывает, сложно ли им найти работу и на какие деньги можно рассчитывать.


Фото: unsplash.com

Кем проще трудоустроиться без опыта работы

Cамыми востребованными на рынке труда оказались инструкторы тренажерного зала и тренеры различных направлений с опытом работы от одного года до трех лет (55,6% и 41,6% вакансий соответственно разместили для них).

А тем, у кого опыта работы нет совсем, предлагали устроиться на должность учителя физкультуры (41,4% вакансий).

Конкуренция в сфере фитнеса и спортивных клубов практически в 2,5 раза ниже средней по рынку труда Беларуси. В первом полугодии 2018 года на одну вакансию приходилось 2,9 резюме.

На какую зарплату можно рассчитывать

Учителям физкультуры половина работодателей предлагала зарплату от 400 рублей. При этом половина соискателей рассчитывала на вознаграждение больше 500 рублей.

Середина рынка по зарплатным предложениям от компаний для тренеров (учитывались специалисты различных спортивных направлений) составила от 550 рублей. Ожидания половины кандидатов на эту позицию оказались выше: от 600 рублей.


Источник: РАБОТА.TUT.BY

Предложения половины работодателей и ожидания такого же количества соискателей на должность инструктора тренажерного зала совпали — от 600 рублей.


Источник: РАБОТА.TUT.BY

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Сервис по поиску работы и персонала РАБОТА.TUT.BY проанализировал вакансии и резюме на должности спортивного тренера, инструктора тренажерного зала и учителя...
 
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