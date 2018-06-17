С 1 июля в Вильнюсе вводят городской налог для туристов

Проживание в Вильнюсе для туристов с 1 июля немного подорожает – литовцы решили ввести «городской налог». Он составит 1 евро в сутки и будет направлен на благое дело: улучшение туристической инфраструктуры и укрепление конкурентоспособности литовской столицы на международной арене, пишет «Ежедневник».

Как будет взыматься

Налог будут платить только те туристы, которые снимают жилье в Вильнюсе. Притом не важно, гостиница ли это или частные апартаменты на каком-нибудь Airbnb. Арендодатели и станут теми, кто отвечает за сбор налога. В арендную плату он включаться не будет, в прайсе будет идти отдельным пунктом. Проинформировать туристов об этом должны заранее – до заселения, а передавать собранные средства в городскую казну арендодатели будут ежемесячно, переводя деньги на указанный счет администрации Вильнюсской мэрии.

От уплаты освобождаются несовершеннолетние туристы и инвалиды. До нового года не будут собирать налог и с больших туристических групп. В 2019 году власти рассчитывают пополнить бюджет города на два миллиона евро. Подобный налог есть во многих городах – и притом не только в Европе.