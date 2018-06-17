Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области в январе-мае выросли на 13,5%

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-май составили Br481 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области в понедельник.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога – Br164,4 млн (34,2%), налога на добавленную стоимость - Br54,3 млн (11,3%), налога на прибыль – Br39,6 млн (8,2%), акцизов – Br35,2 млн (7,3%).

В рейтинге крупнейших плательщиков области за январь-апрель 10 организаций - РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", филиал ООО "Евроторг" в г.Могилеве, РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", СООО "Оазис Груп", ЗАО "Завод полимерных труб".

"Ими уплачено в бюджет 25,3% общих поступлений в консолидированный бюджет области", - отметили в пресс-центре.