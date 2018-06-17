ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области в январе-мае выросли на 13,5%

18.06.2018 14:50 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-май составили Br481 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,5%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области в понедельник.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога – Br164,4 млн (34,2%), налога на добавленную стоимость - Br54,3 млн (11,3%), налога на прибыль – Br39,6 млн (8,2%), акцизов – Br35,2 млн (7,3%).

В рейтинге крупнейших плательщиков области за январь-апрель 10 организаций - РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", филиал ООО "Евроторг" в г.Могилеве, РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", СООО "Оазис Груп", ЗАО "Завод полимерных труб".

"Ими уплачено в бюджет 25,3% общих поступлений в консолидированный бюджет области", - отметили в пресс-центре.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-май составили Br481 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...
 
Новости дня
Новости разные
 
Памінальная малітва аб ахвярах фашызму гучала каля Кургана Бессмяротнасці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика