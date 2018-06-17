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Упрощён порядок продажи невостребованного государственного жилья в сельской местности

18.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Упрощён порядок продажи невостребованного государственного жилья в сельской местности
Президент Беларуси принял Указ № 237, упрощающий порядок продажи невостребованного в течение шести и более месяцев государственного жилья в сельской местности.

Госорганам и подчиненным им республиканским юридическим лицам предоставляется право принимать решения о продаже таких жилых помещений гражданам, состоящим в этих организациях на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очереди. Отчуждение жилья будет производиться по его оценочной (но не выше рыночной) стоимости. Продажа жилых помещений в сельской местности разрешается без наличия на них правоустанавливающих документов.

При отсутствии работников, состоящих на учете, либо их отказе от приобретения документом допускается продажа такого жилья на аукционе, в случае отсутствия состоящих на учете или отказа работников от приобретения. Начальная цена будет устанавливаться исходя из рыночной (но не ниже оценочной) стоимости, пониженной на 15 %. Повторные аукционы дают право применения понижающего шага в 5%.

Указом определена возможность оплаты приобретенного – в том числе на аукционе, – государственного жилья в рассрочку до трех лет.

Местные Советы депутатов должны определить аналогичные Указу порядок и условия продажи невостребованных жилых помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь

 
 
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