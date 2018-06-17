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Строительство и ремонт дорог, благоустройство населённых пунктов и дворов. Какие ещё вопросы задавали губернатору Брестской области?
18.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Сразу несколько звонков поступило от членов садоводческого товарищества «Динамо», находящегося на границе Брестского и Жабинковского районов, по вопросу возмещения затрат на подключение к газопроводу.
Жители города Высокое высказали благодарность за проводимую работу по благоустройству населенного пункта в рамках подготовки к областному празднику Дожинок. Вместе с тем, их интересовал вопрос строительства объездной дороги вокруг города, что помогло бы сократить поток транспорта через центр. Анатолий Васильевич, зная эту проблему, согласился, что в перспективе такую возможность нужно будет изыскивать.
Брестчанка – ветеран педагогического труда – в своем обращении положительно отозвалась о практике подачи информации о выдающихся личностях и исторических фактах в троллейбусах города Бреста и предложила расширить её и на другие виды транспорта. По её мнению, это носит не только значительный воспитательный эффект, но и будет интересно туристам.
Не теряет актуальности и вопрос получения льготных кредитов на строительство жилья. С подобной проблемой обратилась на «прямую линию» мама недавно родившейся тройни из деревни Завишье Ивановского района. Председатель облисполкома поручил детально разобраться в ситуации и помочь многодетной семье.
Пенсионер из Барановичей выступил с предложением позаимствовать зарубежный опыт и создать в области цех по переработке ягоды, овощей. Это не только позволило бы создать новые рабочие места, но и было бы подспорьем для пенсионеров, которые с удовольствием сдавали бы на переработку выращиваемую на приусадебных участках продукцию. Как пояснил Анатолий Васильевич, предложение действительно носит рациональный характер, но для реализации проекта необходим инвестор, готовый вложить в него средства.
Всего в ходе «прямой линии» поступило 30 вопросов от жителей из разных уголков региона. На них были даны соответствующие разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль.
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Строительство и ремонт дорог, благоустройство населённых пунктов и дворов. Какие ещё вопросы задавали губернатору Брестской области?
> Большая часть вопросов, поступивших на «прямую линию», касалась сферы коммунального хозяйства – ремонта и обслуживания домов, благоустройства населенных...
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