Suzuki обнародовала первые фотографии внедорожника Jimny. И он не стал красавцем

Сегодня компания Suzuki поделилась первыми изображениями своего харизматичного внедорожника — следующего поколения Jimny.





Японский G-класс в миниатюре внешне стал еще более брутальным и угловатым. А самое главное — четвертое поколение Jimny сохранило конструкцию с рамой лестничного типа, неразрезными мостами и понижающей передачей в раздаточной коробке. Полный привод — жестко подключаемый.





В салоне полностью переделана передняя панель, в центре которой прописался 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы. Для нового Jimny обещаны возросший комфорт и улучшенное оснащение, которое будет включать климат-контроль, кнопку запуска двигателя, круиз-контроль и функцию экстренного торможения.





По предварительной информации, гамма двигателей нового внедорожника будет включать 660-кубовый моторчик мощностью не более 64 лошадиных сил (эта версия для местного японского рынка, где Jimny попадает в категорию кей-каров) и 1,5-литровый агрегат, отдача которого пока не озвучена. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» либо 4-ступенчатый «автомат».





Больше подробностей о новом Jimny узнаем 5 июля, когда состоится официальная премьера внедорожника.