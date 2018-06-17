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Suzuki обнародовала первые фотографии внедорожника Jimny. И он не стал красавцем

18.06.2018 15:04 — Разное | Tut.by  
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Сегодня компания Suzuki поделилась первыми изображениями своего харизматичного внедорожника — следующего поколения Jimny.


Японский G-класс в миниатюре внешне стал еще более брутальным и угловатым. А самое главное — четвертое поколение Jimny сохранило конструкцию с рамой лестничного типа, неразрезными мостами и понижающей передачей в раздаточной коробке. Полный привод — жестко подключаемый.


В салоне полностью переделана передняя панель, в центре которой прописался 7-дюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы. Для нового Jimny обещаны возросший комфорт и улучшенное оснащение, которое будет включать климат-контроль, кнопку запуска двигателя, круиз-контроль и функцию экстренного торможения.


По предварительной информации, гамма двигателей нового внедорожника будет включать 660-кубовый моторчик мощностью не более 64 лошадиных сил (эта версия для местного японского рынка, где Jimny попадает в категорию кей-каров) и 1,5-литровый агрегат, отдача которого пока не озвучена. Коробки передач — 5-ступенчатая «механика» либо 4-ступенчатый «автомат».


Больше подробностей о новом Jimny узнаем 5 июля, когда состоится официальная премьера внедорожника.

 
 
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Судя по первым фото нового поколения Suzuki Jimny, компания не особо стремилась сделать его привлекательнее. Зато автомобиль сохранил свои прежние ценности: раму,...
 
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