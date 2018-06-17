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Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске
Новости Беларуси. Развитие спорта в белорусской столице должно быть на более высоком уровне. Об этом сегодня, 18 июня, в Минском горисполкоме заявила глава Администрации Президента.
Речь шла о том, чтобы создать все необходимые условия для занятий физкультурой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова подчеркнула, что спортивный потенциал у города высокий, но нет желаемых достижений на крупных соревнованиях.
Отметим, что сегодня в Минске есть около 250 площадок для любителей здорового образа жизни, развитая велосеть и более 30 пунктов проката велосипедов. Но, как показывает практика, пока что этого недостаточно.
Сергей Фурманов, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Чем больше будет эта сеть, тем больше людей мы сможем привлечь к велоспорту и здоровому образу жизни.
Ежегодно у нас проводятся мероприятия по понижению бордюров, чтобы наши улицы стали доступными – не только центральные улицы.
Также в мэрии обсудили и ряд других вопросов. Один из них – долгострои. Сейчас в Минске более 600 таких объектов. И в 2018 году, по поручению главы государства, они должны быть введены в эксплуатацию.
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Гибкая система велопроката и понижение бордюров. О создании условий для занятий спортом говорили в Минске
Новости Беларуси. Развитие спорта в белорусской столице должно быть на более высоком уровне. Об этом сегодня, 18 июня, в Минском горисполкоме заявила глава...
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