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В Барановичах рабочий упал с 12-метровой высоты. Мужчина в реанимации
Новости Беларуси. Днём 17 июня в Барановичах на территории цеха РУП «Брествтормет» с высоты 12 метров упал рабочий.
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В определённый момент мужчина потерял равновесие, не смог удержаться и упал. При падении с 12-метровой высоты гражданин получил серьёзные травмы. Пострадавшего доставили в реанимацию.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
Осенью прошлого года в Минске рабочий упал в шахту лифта.
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Новости Беларуси. Днём 17 июня в Барановичах на территории цеха РУП «Брествтормет» с высоты 12 метров упал рабочий. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по...
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