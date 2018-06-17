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В Барановичах рабочий упал с 12-метровой высоты. Мужчина в реанимации

18.06.2018 14:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 17 июня в Барановичах на территории цеха РУП «Брествтормет» с высоты 12 метров упал рабочий.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, перед несчастным случаем 50-летний машинист мостового крана проверял его технического состояние.  

В определённый момент мужчина потерял равновесие, не смог удержаться и упал. При падении с 12-метровой высоты гражданин получил серьёзные травмы. Пострадавшего доставили в реанимацию.  

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.  

Осенью прошлого года в Минске рабочий упал в шахту лифта. 

Мужчину госпитализировали – здесь подробнее.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 17 июня в Барановичах на территории цеха РУП «Брествтормет» с высоты 12 метров упал рабочий.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по...
 
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